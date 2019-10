Il y a quelques semaines déjà, lorsque le poste de Marco Giampaolo apparaissait menacé du côté de l'AC Milan, le nom de José Mourinho revenait avec insistance dans la presse transalpine. Maintenant que le technicien italien a été démis de ses fonctions, payant ainsi les tristes résultats des Rossoneri depuis l'entame de l'exercice en cours, la rumeur pourrait gonfler un peu plus de l'autre côté des Alpes. Mais ce n'est pas le cas... D'une part le "Special One" rappelle régulièrement son attachement à son ancienne équipe de l'Inter Milan, et d'autre part il ne paraît pas du tout attiré par une nouvelle expérience en Serie A.

"Je n'ai pas travaillé depuis huit mois, donc on va bien voir ce qu'il va se passer, expliquait-il récemment lors d'un passage dans l'émission Tiki Taka. Mais je ne pense pas que je retournerai travailler en Italie. C'est un feeling... Je ne pense pas que mon avenir passe par l'Italie". Mourinho n'a peut-être pas décelé dans ce championnat un challenge suffisamment intéressant et compétitif correspondant à ses attentes. Surtout, l'éventualité d'un retour au Real Madrid, pour l'heure très hypothétique, prend plus de corps dans le cas où Zinedine Zidane ne parvienne pas à redresser la situation des Merengues durablement.

Zidane pas inquiet par la rumeur Mourinho

Mais en parallèle, l'ex-manager de Chelsea ou de Manchester United commencerait aussi à s'intéresser de très près à ce qui pourrait se tramer en Premier League. José Mourinho a ainsi bien conscience qu'un certain Mauricio Pochettino est en position inconfortable à Tottenham, et d'après le Daily Mail, le Lusitanien serait prêt à faire acte de candidature à la moindre ouverture. Les Spurs n'ont gagné que trois matches de championnat sur huit depuis la reprise des hostilités en août dernier, et viennent d'enchaîner un nul (2-2 contre l'Olympiakos en Grèce) et une lourde défaite en Ligue des champions (2-7 à domicile face au Bayern Munich). Les résultats ne sont pas satisfaisants, malgré un effectif presque inchangé par rapport à la formation qui avait atteint la finale de la C1 la saison passée. Pour l'heure, Pochettino ne semble pas menacé, mais si aucune amélioration n'est constatée d'ici la fin octobre, la donne pourrait changer, pour le plus grand plaisir de Mourinho.