Premier League : Marcus Rashford absent trois mois

Le joueur de 23 ans a depuis longtemps des problèmes à cette épaule et il a soigné cette blessure pendant une grande partie de la saison dernière ainsi que durant l'Euro-2020, où Rashford a été l'un des joueurs anglais qui ont manqué un penalty lors de la défaite aux tirs au but contre l'Italie en finale. Cette intervention pourrait l'écarter des terrains au moins jusqu'à octobre, lui faisant également manquer jusqu'à cinq matches de qualification pour la Coupe du monde avec l'Angleterre.

"Après consultation entre Marcus, le manager, le personnel médical du club et les spécialistes, Marcus va subir une intervention chirurgicale imminente pour soigner sa blessure à l'épaule", a indiqué Manchester United dans un communiqué. "Il va maintenant se concentrer sur sa rééducation afin de revenir le plus tôt possible", ajoute le texte.

Le club mancunien commence sa saison de Premier League à domicile contre Leeds le 14 août. Rashford, qui s'est exprimé sur ses problèmes pendant l'Euro le mois dernier, a admis qu'il n'avait pas été au sommet de sa forme pendant la deuxième moitié de la saison écoulée où son équipe a terminé deuxième derrière les rivaux de Manchester City.