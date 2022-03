Premier League (J29) : Manchester City frustré par Crystal Palace

Sans inspiration, Manchester City laisse une opportunité à Liverpool

. Sur le terrain de Crystal Palace, les joueurs de Pep Guardiola savaient qu'une victoire aurait été un résultat important dans la course au titre. Toutefois, comme lors du match aller, avec le succès obtenu à l'Etihad Stadium (0-2), le groupe de Patrick Vieira a frustré le champion d'Angleterre en titre (0-0). Comme à son habitude, City a eu le ballon dans des proportions importantes (75% après 20 minutes), mais contrairement à ce qui a été observé si souvent cette saison, les Citizens ont manqué d'adresse dans le dernier geste. Bernardo Silva a poussé son ballon trop loin alors qu'il aurait pu tirer (15ème), tandis que Cancelo a vu sa frappe heurter le poteau avant que Laporte n'envoie le ballon au-dessus du but dans la foulée (27ème).Avec le score nul et vierge à la pause, les joueurs de Guardiola n'avaient d'autre choix que celui d'accentuer la pression au retour des vestiaires. D'un tir superbe, De Bruyne a touché le poteau. Attentif, Mahrez a repris le cuir mais un impeccable Guaita a repoussé le ballon qui prenait le direction des buts (58ème). A mesure que le temps a défilé, Manchester City a affiché beaucoup de frustration devant son incapacité à faire la différence.. Ce dernier confiait il y a peu que le Liverpool de Jürgen Klopp était l'adversaire le plus coriace qu'il a eu affronté durant sa carrière.Vraisemblablement, les standards établis par les deux équipes pourraient encore s'observer cette saison.. Le 10 avril prochain, Manchester City recevra Liverpool dans une opposition qui aura, sans le moindre doute, une importance considérable au cours de cette saison 2021-2022.