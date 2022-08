Premier League (J2) : Liverpool frustré par Crystal Palace

A 10, Liverpool a beaucoup tenté sans trop de succès

, ce lundi 15 août pourrait avoir son importance. Tenu en échec lors de la première journée de Premier League à Fulham (2-2), Liverpool devait réagir face au Crystal Palace de Patrick Vieira à Anfield. Alors que Manchester City, le champion en titre, trône déjà en tête du classement avec 6 points, les joueurs de Jürgen Klopp ont rapidement montré des ingrédients connus et notamment un pressing étouffant pour l'opposant. Toutefois, en dépit d'opportunités, dont une pour Darwin Nunez dès la 9ème minute, Liverpool a affiché un manque d'efficacité criant dans le dernier geste.Efficacité qui n'a pas manqué à Wilfried Zaha sur le premier tir des visiteurs après la demi-heure de jeu. Sur la première occasion des Eagles, une contre-attaque menée avec brio, l'attaquant lancé dans la profondeur a ouvert le score d'un intérieur du droit imparable pour Alisson (0-1, 32ème). Mené au score à la pause, Liverpool a longtemps cru vivre une soirée cauchemardesque. D'autant plus que). Toutefois, même en infériorité numérique, le talent de Luis Diaz a su émerger quand, d'un slalom couplé à un tir puissant, le Colombien a trouvé le filet opposé (1-1, 61ème).Dès lors les locaux n'ont cessé de se ruer vers l'avant et ont échappé au scénario catastrophe quand le tir de Zaha s'est heurté au poteau d'Alisson lors de la 78ème minute. Un dernier frisson est venu d'une frappe de Fabio Carvalho, mais le ballon a échoué à côté du but (91ème). Comme un symbole d'un soir sans pour