Premier League (J2) : City déroule

C’était probablement le pari le moins risqué de cette deuxième journée de Premier League. A gauche du ring, Manchester City, redoutable champion en titre. A droite, la modeste équipe de Bournemouth, un des trois promus cette saison en Angleterre.



A domicile, les joueurs de Pep Guardiola ont vite éteint le semblant de suspense en ce samedi après-midi. Gündogan, servi par Haaland (19e), de Bruyne (31e) et Foden (37e) avaient bouclé l’affaire après une bonne demi-heure (3-0) et une écrasante domination.

Haaland passeur

Du côté des Cherries, seule la tentative de Pearson pouvait être comptabilisée comme une occasion au cours de la première période. Le second acte, toujours à l’avantage des préférés de l’Etihad Stadium, en témoignent les opportunités de De Bruyne (54e) ou Gündogan (60e), n’a pas bouleversé le tableau d’affichage.



Lerma, lui, ne pouvait que constater l’ampleur des dégâts quand il a dévié dans son propre but un centre de Cancelo venu de la gauche (79e minute). 4-0 au final pour les Mancuniens, beaucoup de parieurs ont donc dû y trouver leur compte.