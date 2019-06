C'était le 27 juin 2016, il y a donc presque trois ans jour pour jour... Laurent Blanc était officiellement démis de ses fonctions d'entraîneur du Paris Saint-Germain, et n'a plus retrouvé un banc de touche depuis. Pourtant, l'ancien international tricolore n'a pas manqué de propositions, fut un temps, et a ensuite reconnu avoir sans doute été trop exigeant au moment d'arrêter ses choix. Finalement, les portes se sont progressivement fermées, mais en cet été 2019, "le Président" semble bel et bien décidé à revenir dans le monde du ballon rond. Il avait été annoncé, peut-être à tort, sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille, mais Sylvinho et André Villas-Boas ont depuis pris le relais de Bruno Genesio et Rudi Garcia.

A l'étranger, son nom est régulièrement revenu à Manchester United ou à l'Inter Milan parmi tant d'autres rumeurs, mais rien ne s'est passé. Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 serait cette fois passé à l'action et, selon les informations du Daily Star, aurait lui-même proposé ses services à Newcastle United, qui vient de confirmer le départ de l'Espagnol Rafael Benitez. Chez les Magpies, le projet sportif ne donne pas vraiment envie de rêver, d'autant plus que quelques-uns des meilleurs joueurs, Miguel Almiron, Sean Longstaff ou Salomon Rondon, sont annoncés partants.

Et les pensionnaires de Saint James' Park n'ont pu faire mieux qu'une 13e place de Premier League en mai dernier. Il y a encore trois ans, on imagine aisément que Laurent Blanc aurait refusé ce projet sans même y porter attention, alors désireux de rejoindre une écurie disputant la Ligue des champions. Mais le temps est passé, la cote du Tricolore a chuté, et d'autres sont restés plus actifs, donc plus visibles aux yeux des employeurs potentiels. Le banc de Newcastle United intéresse du monde, et l'ancien joueur de l'OM, de Montpellier, de Saint-Etienne, Auxerre ou Nîmes n'a aucune garantie de séduire les propriétaires. Claudio Ranieri, Avram Grant, Garry Monk et Mikel Arteta seraient aussi sur les rangs.

Blanc : "L'expérience à Paris m'a fait réfléchir"