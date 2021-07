Manchester United : Sancho a hâte de débuter son aventure

Manchester United est parvenu à obtenir le joueur qu'il désirait. Ce vendredi, le club anglais a officialisé la signature de Jadon Sancho pour les cinq prochaines saisons contre une somme comprise entre 90 et 95 millions d'euros. Formé du côté de Manchester City, l'ailier finaliste du Championnat d'Europe avec l'Angleterre va découvrir la Premier League à Old Trafford et, surtout, effectuer un véritable bond en avant au niveau des attentes, à l'âge de 21 ans. Élément indispensable au Borussia Dortmund ces dernières saisons, il n'a pas caché son impatience de débuter avec les Red Devils.

"Amener les trophées là où ils doivent être"

"C'est un honneur. En grandissant, Manchester United était l'un des plus grands clubs que tout le monde connaissait, et bien sûr, il y a aussi tous les trophées qu'ils ont remportés et il y a eu de nombreux joueurs emblématiques qui m'ont précédé. Je suis donc très heureux de porter ce maillot maintenant ", a jugé le jeune international anglais sur le site officiel de United. Estimant avoir été à la hauteur durant quatre ans à Dortmund, particulièrement dans les grands matchs, Sancho s'est dit " prêt pour un nouveau défi et une plus grande étape ." Par ailleurs, il a expliqué qu'il avait été motivé par la jeunesse de l'effectif dirigé par Ole Gunnar Solskjær : " C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu à Manchester, parce que je peux voir le développement qui se passe ici et je veux en faire partie, surtout parce que c'est un club tellement emblématique et en faire partie est une sorte de rêve devenu réalité. Je suis sûr que ma famille sera fière que je fasse ce grand pas."