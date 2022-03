Si Ralf Rangnick est en charge de Manchester United jusqu'à la fin de la saison, un nouvel entraîneur est attendu pour prendre le rôle à plein temps la saison prochaine. Alors que quelques grands noms sont pressentis, Rio Ferdinand pense que ce doit être un candidat qui gère les situations de haute pression. L'ancien défenseur légendaire a évalué le temps passé par l'Allemand à la tête du club jusqu'à présent, tout en détaillant quels doivent être les critères pour le prochain entraîneur. "L'aspect le plus important pour le candidat, quel qu'il soit, sera qu'il ait le caractère pour pouvoir gérer cette situation", a déclaré Ferdinand au Mirror.

Ferdinand affiche ses idées

"Il faut se rappeler que la taille de ce club est énorme et qu'il faut l'accepter, sans en avoir peur ou être effrayé. Il y a beaucoup de choses à faire pour changer le récit et la fortune du club. Il faut un grand caractère et une grande personnalité pour y parvenir, sans parler du sens tactique et de l'expérience qui seront nécessaires", a encore indiqué l'ancien Mancunien dans les pages du tabloid.