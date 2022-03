Manchester City : Les éloges de Guardiola envers Ronaldo

Sorti à la mi-temps du match face à Peterborough en 8ème de finale de la Cup (0-2), Ruben Dias sera absent plusieurs semaines en raison d'une blessure musculaire aux ischio-jambiers. En conférence de presse, Pep Guardiola a annoncé la nouvelle, juste avant le derby face à Manchester United, dimanche sur la pelouse de l'Etihad Stadium (17h30). "Il a une blessure musculaire. Quatre à six semaines (d'absence). Oui, mais ça arrive pendant une saison. Je ne vais pas pleurer. Les gens ont dit que nous avions eu de la chance avec le Covid, mais nous avions 15 ou 16 joueurs ces derniers mois. Nous allons nous battre."

Une absence qui ne devrait pas avoir une importance considérable lors du 8ème de finale retour de Ligue des Champions face au Sporting mercredi - City s'étant imposé 0-5 à l'aller - mais pourrait être préjudiciable en Premier League alors que Manchester City ne possède que 6 points d'avance sur Liverpool au classement, avec des Reds qui comptent un match en moins. Face à un Manchester United situé à 19 longueurs, la mission ne sera pas simple aux yeux de Guardiola, qui doit sans doute savoir que Manchester City ne s'est plus imposé contre son rival à domicile depuis novembre 2018 et reste sur 3 défaites.

