Man Utd : Martial, joueur le plus précis de Premier League 

Auteur de 10 réalisations et 2 passes décisives en 27 rencontres disputées cette saison en Premier League, Anthony Martial est tout simplement le joueur le plus précis de Premier League. En effet, pour atteindre ce total, l’ancien monégasque n’aura tiré que 39 fois au but, trouvant le chemin des filets sur 25% de ses tentatives, rapporte le Dailymail. Personne n'a fait mieux outre-Manche !

Pour rappel, Pierre-Emerik Aubameyang , Mohamed Salah et Sadio Mané se sont partagés le titre de meilleur buteur du championnat anglais, avec 22 buts chacun au compteur.