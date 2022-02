L'entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, évoque les cas Anthony Martial et Jesse Lingard. Tous deux ont provoqué une tempête à United après avoir contredit les commentaires de leur manager. A la question de savoir s'il serait préférable de régler le problème en interne, Rangnick a répondu : "C'est toujours mieux. Je ne lis jamais et ne communique jamais par ces comptes de médias sociaux."

Rangnick calme le jeu



"Je n'existe pas là-bas et je n'ai pas le temps de le faire, donc c'est toujours mieux et je communique toujours directement avec les joueurs. J'ai fait ça avec Anthony Martial et Jesse, mais peut-être que je suis d'une génération différente. Ma génération n'a pas grandi avec ce genre de choses. Je me souviens même d'une époque où il n'y avait pas de téléphones portables ou d'Internet, donc pour moi c'est toujours mieux de communiquer directement. Je sais dans les deux cas ce que j'ai dit aux joueurs et ce qui s'est passé, donc pour moi il n'y a plus de raison de discuter de cela".