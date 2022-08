Les doutes sont apparus lors du match amical disputé samedi dernier par Manchester United contre l'Atlético de Madrid (0-1). Anthony Martial est sorti du terrain en grimaçant. L'attaquant français des Red Devils se plaignait visiblement de soucis aux ischio-jambiers, rapporte la presse britannique.



The Athletic affirme jeudi que le joueur de 26 ans ne pourra pas être opérationnel pour la première de journée du Championnat d'Angleterre au cours de laquelle la formation d'Erik ten Hag affrontera à domicile Brighton. Coup d'envoi dimanche à 15 heures.

Ronaldo comme solution ?

Un coup dur pour Anthony Martial alors que l'ancien de l'AS Monaco avait livré des prestations plus que correctes durant la phase de préparation avec notamment trois buts inscrits face à Liverpool, Melbourne et Crystal Palace.



L'absence de Martial pourrait contraindre le manager mancunien à utiliser Cristiano Ronaldo malgré le contexte. Ten Hag avait indiqué le week-end dernier que la star portugaise avait besoin de plus de séances d'entraînement pour postuler à une place de titulaire.