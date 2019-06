Man City: Une pause n'est pas dans les plans de Guardiola

C'est depuis ses vacances, et en marge d'un tournoi de golf, que Pep Guardiola a apporté un démenti aux dernières informations relayées par la presse tabloïd anglaise, selon lesquelles le manager de Man City avait l'intention de prendre une année sabbatique à l'issue de la saison prochaine, pourvu qu'il remporte la Ligue des champions. "Non. Je ne prends pas d’années sabbatiques. Je suis jeune et j’ai du désir (de continuer)", a-t-il lancé, tout en repoussant le fantasme d’un départ pour la Juventus. "Les infos sortent et beaucoup de choses ne sont pas vraies. S’ils ne me mettent pas dehors, je reste ici", assure Pep. De quoi finir de rassurer les supporters de City.