Jurgen Klopp s'apprête à remanier son équipe dans les semaines à venir, alors que les Reds se préparent pour la campagne de Premier League 2022/23. L'international uruguayen Darwin Nunez a déjà rejoint le club avant le transfert attendu de Sadio Mané au Bayern Munich.

Asensio pour remplacer Mané

Cependant, Klopp est désireux d'ajouter à ses options plus au milieu de terrain et en attaque, avec Asensio comme option potentielle. Asensio est à la croisée des chemins dans sa carrière, alors qu'il entame la dernière année de son contrat actuel à Madrid, avec 19 titularisations en Liga la saison dernière, et 12 apparitions sur le banc en championnat.

Selon AS, Liverpool pourrait concurrencer son rival Manchester United pour le joueur de 26 ans à son retour de vacances. Asensio cherchera à obtenir l'assurance d'un rôle dans l'équipe première, à Madrid ou en Angleterre, et ce sera le facteur clé dans la décision d'un éventuel transfert de l'ordre de 40 millions d'euros.