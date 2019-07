ICC: Man Utd dispose de l'Inter

Grâce à l'unique but du match, inscrit par Mason Greenwood à la 76e minute, Manchester United s'est offert l'Inter Milan dans le cadre de l'International Champions Cup (1-0).

Pour son entrée en lice dans la compétition, la formation d'Ole Gunnar Solskjaer a su faire le minimum pour s'imposer face aux Italiens. Et si avec une équipe (presque) type, United n'a pas su ouvrir le score en première période, les choses ont changé en seconde.

A l'heure de jeu, l'entraîneur mancunien a ainsi modifié l'intégralité de son onze, histoire de tester l'ensemble de l'effectif. Et c'est donc Greenwood qui a inscrit le but vainqueur.

Ce succès permet aux Red Devils de recoller à Arsenal et la Fiorentina, qui l'avaient emporté de leur côté jeudi et mercredi derniers, respectivement face au Bayern Munich (2-1) et à Chivas (2-1).