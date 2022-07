On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Hakim Ziyech a décidé d’appliquer le proverbe en ce qui concerne ses intérêts de footballeur. « Je suis arrivé à un point de ma vie où le moment est venu de prendre le contrôle total de mon avenir professionnel », a indiqué le milieu de terrain de Chelsea via les réseaux sociaux.



L’international marocain, que l’on dit désireux de quitter les Blues à l’occasion de la période estivale des transferts, met donc fin à sa collaboration avec l’agent Mustapha Nakhli qui aura duré douze ans. Celui qui est arrivé en février 2020 à Chelsea en provenance de l’Ajax Amsterdam ne se retrouvera pas pour autant esseulé.

Sur la route de Milan

« A l'avenir, mon équipe et moi-même, avec nos représentants légaux, nous nous occuperons de l'aspect commercial des choses », écrit-il dans le post publié vendredi soir sur son compte Instagram. Des médias italiens font état de négociations entre Hakim Ziyech et l'AC Milan. Chez le champion d'Italie en titre, il pourrait retrouver ses anciens coéquipiers Olivier Giroud et Fikayo Tomori.