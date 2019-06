Chelsea: Southgate ne viendra pas

Chelsea se prépare à voir partir Maurizio Sarri, attendu du côté de la Juventus dès la semaine prochaine. La direction du club londonien cherche donc un nouvel entraîneur, et aurait notamment tenté de débaucher Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre sous contrat jusqu'à la fin du mois de juillet 2022.

Mais selon The Observer, le technicien anglais ne serait pas tenté par le challenge proposé par les Blues, trop concentré sur sa mission chez les Three Lions, avec la perspective de l'Euro 2020 et du Mondial 2022. L'ancien international aurait également confiance en son adjoint Steve Holland, vraisemblablement contacté pour le même poste par les pensionnaires de Stamford Bridge, pour ne pas donner suite.