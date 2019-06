Chelsea: Le come-back de Mourinho ?

D'après le tabloïd, le "Special One", aperçu lundi à Londres avec un agent, serait "ouvert" à l'idée d'un retour chez Blues, qu'il a conduit au titre lors de ses deux précédents mandats (2004-2007 et 2013-2015). Ces derniers jours, le nom de l'ex- manager de Manchester United circulait plutôt du côté de Newcastle.

Toutefois, Frank Lampard, actuellement en poste à Chelsea, et Massimiliano Allegri, qui a annoncé son départ de la Juventus, sont toujours les deux favoris. Erik Ten Hag (Ajax), Nuno Espirito Santo (Wolverhampton) et Javi Gracia (Watford) sont les autres pistes évoquées.

Jose Mourinho open to shock third spell as Chelsea boss https://t.co/vNH18Zg1sg pic.twitter.com/yNhWQayA1Y