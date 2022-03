Chelsea : Abramovich prêt à vendre le club

Une nouvelle étape a été franchie du côté de Chelsea. Quelques jours après la prise de recul de Roman Abramovich, le club pourrait prochainement changer de propriétaire. L'oligarque russe qui avait acheté le club londonien en 2003 est dans le collimateur du gouvernement britannique qui lui reproche sa proximité avec Vladimir Poutine. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, Abramovich tente de vendre les différentes propriétés et biens qu'il possède en Angleterre, et le Chelsea FC n'échappe pas à la règle.



D'après le journal Blick, l'homme d'affaires a donc mis le club en vente et en réclamerait une somme très élevée. Plusieurs repreneurs semblent intéressés, mais à un prix d'achat inférieur. C'est par exemple le cas du magnat et milliardaire suisse Hansjorg Wyss. Interrogé par le média, il a confirmé l'empressement d'Abramovich à se délester de ses différents biens anglais. "Moi et trois autres personnes avons reçu une offre mardi pour acheter Chelsea à Abramovich. (Il) en demande beaucoup trop. Chelsea lui doit 2,4 milliards d'euros, mais le club n'a pas d'argent."

Une banque d'affaires mandatée

Les repreneurs potentiels ont donc peur de la dette qu'ils auraient à rembourser à Roman Abramovich en cas de rachat de l'institution pensionnaire de Stamford Bridge. De son côté, le Daily Mail assure que l'oligarque réclame 3,6 milliards d'euros pour céder Chelsea et qu'il aurait mandaté une banque d'affaires américaine pour s'occuper de l'opération. La vente ne s'annonce pas simple, mais une passation de pouvoir semble désormais inévitable.