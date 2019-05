Championship: Leeds entrevoit la finale

Grâce à son succès obtenu ce samedi sur la pelouse de Derby County (0-1), Leeds a pris une belle option sur la finale des playoffs de Championship. Le match retour est prévu ce mercredi.

Les hommes de Marcelo Bielsa, 3e de la saison régulière, ont inscrit le seul et unique but de la rencontre, par l’intermédiaire de Kemar Roofe (55e), et tenteront de valider définitivement leur place en finale de ces playoffs mercredi soir, dans leur antre d'Elland Road. Reste à savoir si Derby County, coaché par Frank Lampard, parviendra à réagir.

FULL TIME: #LUFC head into the second leg at Elland Road with a 1-0 advantage after Kemar Roofe's 55th-minute goal — Leeds United (@LUFC) 11 mai 2019

Dans l'autre demi-finale, Aston Villa s'est défait à domicile de West Bromwich Albion (2-1). La finale entre les deux vainqueurs de ce dernier carré, se retrouveront le 27 mai prochain.