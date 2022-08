Granit Xhaka a fait l'éloge de la nouvelle recrue estivale d'Arsenal, l'attaquant brésilien Gabriel Jesus, pour sa contribution à la récente victoire d'Arsenal sur Leicester City. Xhaka, qui figurait également sur la feuille de match, a déclaré aux médias officiels du club : "Il n'y a pas que son premier but, mais la performance de [Jesus] a été incroyable."

Gabriel Jesus fait l'unanimité à Arsenal

"Deux buts, deux passes décisives, le travail qu'il fait pour l'équipe est incroyable et nous sommes plus qu'heureux. Il marque maintenant aussi, il nous aide jour après jour et je suis plus qu'heureux pour lui parce que je pense que c'est très important de marquer à la maison", a ainsi indiqué le milieu de terrain du club anglais sur Arsenal.com.