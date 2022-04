Gobert va pouvoir rénover les "Champs-Elysées"



le #challengemedia organisé hier pour la @Rudys_Kids a récolté 61700€ qui serviront à rénover le terrain d'enfance de @rudygobert27 à St-Quentin Bravo à ts les confrères présents qui ont inscrits plein de l.f. Regret de ne pas avoir été présent pr raison de santé. #YopDreams pic.twitter.com/ZAS19GedPD

— Gaby Greg (@pressebasket) April 13, 2022

Gobert : "Ma mère ne gagnait rien, mais je l'ai toujours vue donner aux SDF"

Rudy Gobert peut remercier ses "équipiers" d'un soir. Grâce aux lancers-francs et paniers à trois points réussis mardi soir par 25 journalistes et personnalités du basket sur le parquet du gymnase de Sèvres,A la cagnotte de 35 000 euros, fruit des performances de Rudy Gobert lors des matchs de son équipe (depuis deux ans, Yop verse 500 euros à la Rudy's kid foundation pour chaque contre réussi par Rudy à domicile afin de financer des programmes autour de la jeunesse en France), les Jacques Monclar, Kévin Séraphin, Rémi Reverchon, Eric Micoud et autre Stephen Brun, pour ne citer qu'eux, ont permis mardi, en enquillant les lancers francs et les paniers à 3 points, d'ajouter 26 700 euros supplémentaires au compteur de dons. Lors de ce challenge disputé en l'absence du principal concerné, retenu par ses obligations de joueur de NBA, Yop s'était ainsi engagé à verser 100 euros par lancer réussi et 500 euros à chaque panier à trois points réussi ! Le tout dans le but de gonfler encore davantage la cagnotte au profit de la fondation. Une mission pleinement réussie, pour le plus grand bonheur du triple meilleur défenseur de la prestigieuse ligue nord-américaine."Vous avez mis beaucoup de shoots, ça fait plaisir", a félicité en visio Rudy Gobert par la suite. "Cette année, j'ai raté pas mal de matchs, seize je crois, donc ça fait plaisir de pouvoir compter sur votre aide pour faire grimper le compteur de dons. Et 61 700 euros, c'est super." Cette deuxième saison du partenariat entre "Gobzilla" et"Ce terrain, on l'appelle les Champs Elysées. Pas ceux de Paris, mais ceux de Saint-Quentin. C'est le terrain de basket qui est juste devant le Palais des Sports, où joue l'équipe professionnelle de basket de la ville. Quand j'étais petit, je passais pas mal de temps sur ce terrain pour jouer au basket ou au foot. Ça fait plaisir que Yop soit à fond avec nous pour donner vie à ce projet et j'ai hâte de voir ce que ça va donner", a savouré le natif de Saint-Quentin, qui jouera les maîtres d'œuvre aux côtés de l'association Etendard, choisie pour mener à bien les travaux."On va travailler sur un design afin de lui donner un sens et qu'il soit beau. Après, on va essayer de mettre des choses en place pour les jeunes afin qu'ils puissent bénéficier de ce terrain, pas seulement pour le basket, mais aussi pour d'autres opérations qui vont leur permettre de s'exprimer et d'apprendre. Et que ça ait un impact positif auprès de la jeunesse.""J'ai toujours voulu aider les gens dans le besoin. Ma mère était au RSA, mais je l'ai toujours vue donner de l'argent aux SDF alors qu'elle ne gagnait rien. C'est toujours resté en moi. Et après, en grandissant, j'ai eu la chance de pouvoir être en NBA, bien gagner ma vie et inspirer les plus jeunes."