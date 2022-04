NBA - Saison régulière : Les Lakers éliminés !

Le match de la nuit : Phoenix Suns - Los Angeles Lakers

Les champions NBA 2020 sont déjà en vacances ! Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière, les Lakers de Los Angeles ont chuté sur le parquet des Suns de Phoenix (121-110). Une défaite qui ne leur ouvre même pas les portes du play-in, dans la mesure où, dans le même temps, les Spurs de San Antonio se sont imposés sur le parquet des Nuggets de Denver (97-116). La franchise basée du côté de Los Angeles était, encore une fois, privée de LeBron James blessé. Russell Westbrook (28 points) et Anthony Davis (21 points, 13 rebonds) n'ont donc pas suffi. Quant aux Suns, portés notamment par Devin Booker (32 points) et Deandre Ayton (22 points, 13 rebonds), ils établissent un nouveau record, avec une 63eme victoire. Du jamais vu pour eux, sur une saison.

Le MVP de la nuit : Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Il était en très grande forme. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le pivot camerounais Joel Embiid, aujourd'hui âgé de 28 ans et drafté en troisième position par sa franchise actuelle, à savoir les 76ers de Philadelphia, lors de l'édition 2014 de la draft, a terminé meilleur marqueur de son équipe, mais également meilleur marqueur de la rencontre disputée et remportée sur le parquet des Pacers d'Indiana (122-131), avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 45 points, 13 rebonds et 2 passes décisives. Dans cette saison, le pivot redevient leader du classement des meilleurs scoreurs, avec une moyenne de 30,4 points. Mieux qu'un certain LeBron James et ses 30,3 points.

Le flop de la nuit : Memphis Grizzlies

Une défaite au bout du suspense. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Grizzlies de Memphis ont chuté, au bout de la prolongation, sur le parquet du Jazz de l'Utah (121-115). En face, les locaux ont notamment été portés par le Français Rudy Gobert, qui termine cette rencontre en double double-double (22 points, 21 rebonds). Un match qui a bien failli basculer, alors que, dans le quatrième et dernier quart-temps, les locaux ont pourtant constamment fait la course en tête, même si l'écart n'a jamais été conséquent, après un troisième et avant-dernier quart-temps davantage équilibré. Finalement, Utah peut souffler puisque la franchise se qualifie donc officiellement pour les play-offs.

Le Français de la nuit : Jaylen Hoard (Oklahoma City Thunder)

Un match énorme ! Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le Thunder d'Oklahoma City s'est imposé contre les Trail Blazers de Portland (98-94). Le meilleur marqueur de sa franchise, également meilleur marqueur de cette rencontre, est un Français. Jaylen Hoard termine avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 24 points, 21 rebonds et 3 passes décisives. Son meilleur match en NBA. Une rencontre durant laquelle un autre Français termine en double-double. Il s'agit d'Olivier Sarr, dont les statistiques finales sont de 10 points, 12 rebonds et 1 passe décisive. Suffisant donc pour permettre aux leurs d'enchaîner une deuxième victoire consécutive. Pour les Trail Blazers, la série de revers consécutifs est désormais de huit.



NBA / SAISON REGULIERE

Mardi 5 avril 2022

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers : 122-131

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers : 120-115

Brooklyn Nets - Houston Rockets : 118-105

Miami Heat - Charlotte Hornets : 144-115

Toronto Raptors - Atlanta Hawks : 118-108

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) (7 points (3/5 aux tirs, 1/3 à 3pts et 0/1 aux lancers-francs), 2 rebonds, 2 passes décisives, 4 fautes, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 21 minutes de jeu).



Chicago Bulls - Milwaukee Bucks : 106-127

Minnesota Timberwolves - Washington Wizards : 114-132

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers : 98-94

>>> Jaylen Hoard (OKC) (24 points (11/17 aux tirs, 1/3 à 3pts et 1/6 aux lancers-francs), 21 rebonds, 3 passes décisives, 2 fautes, 3 interceptions, 2 ballons perdus et 0 contre en 46 minutes de jeu).

>>> Olivier Sarr (OKC) (10 points (3/8 aux tirs, 0/2 à 3pts et 4/4 aux lancers-francs), 12 rebonds, 1 passe décisive, 1 faute, 0 interception, 1 ballon perdu et 2 contres en 39 minutes de jeu).



Denver Nuggets - San Antonio Spurs : 97-116

Utah Jazz - Memphis Grizzlies : 121-115 ap

>>> Rudy Gobert (UTA) (22 points (5/8 aux tirs, 0/0 à 3pts et 12/18 aux lancers-francs), 21 rebonds, 0 passe décisive, 5 fautes, 1 interception, 3 ballons perdus et 1 contre en 34 minutes de jeu).



Sacramento Kings - New Orleans Pelicans : 109-123

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers : 121-110