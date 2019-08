Séance de rattrapage : Bordeaux frappe fort, Monaco s'offre Aguilar

L'info du jour

Bordeaux frappe fort avec Koscielny

Les supporters : "ANNONCE @6_LKOSCIELNY" !!!



Le CM : 👍



Bienvenue Laurent 😁 pic.twitter.com/3op22QAzu1 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2019

Fin du feuilleton pour Laurent Koscielny. Bordeaux a officiellement annoncé ce mardi la venue de l’international français dans ses rangs, 6 minutes à peine après que son ancien club, Arsenal, a officialisé son départ vers le club au scapulaire.La durée du contrat n’a pas été communiquée. Le défenseur tricolore (51 sélections avec l’équipe de France, 353 matches avec Arsenal) sera un renfort de poids et d’expérience pour les Girondins. Le joueur de 33 ans était allé au clash avec les Gunners, dont il était le capitaine, afin d’obtenir un bon de sortie. Rennes était également sur les rangs pour l’accueillir.

L’avis de la rédaction : C'est assurément l'un des coups de l'été en Ligue 1. Laurent Koscielny est international français et Arsenal comptait encore sur lui. Son expérience et sa solidité vont faire énormément de bien au projet bordelais.

Les bruits de couloir

Dybala OK pour signer à Manchester ?

Nouveau retournement de situation concernant Paulo Dybala (25 ans) ? L’attaquant argentin, poussé vers la sortie par la Juventus, serait désormais d’accord pour rejoindre Manchester United dans les prochaines heures, selon un journaliste de Tutto Mercato. Pour rappel, les deux clubs s’étaient entendus sur un transfert incluant Romelu Lukaku, mais le joueur et son entourage ont réclamé un salaire annuel de 13 millions d’euros ainsi qu’une énorme prime à la signature. L’avant-centre belge, lui, attend toujours de son côté avant de débarquer à Turin.

L’avis de la rédaction : La Juventus Turin semble vouloir vendre son bijou absolument. Si Dybala reste et ne joue pas, la saison risque d'être longue et lui, verra sa cote baisser. Si Dybala parvient à obtenir ses 13 M€ par an, dans une équipe désireuse de revenir au premier plan, l'aventure mérite d'être tentée.

C'est officiel

Aguilar quitte Montpellier pour Monaco...

🆕 L’AS Monaco 🇲🇨 est heureux d’annoncer la signature de Ruben Aguilar en provenance de Montpellier. L’arrière latéral s’engage pour 5⃣ saisons 👍



📄➡ https://t.co/KQmfp7se06 pic.twitter.com/3viG5NYlDr — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 6, 2019

Après Benjamin Lecomte, c'est Ruben Aguilar (26 ans) qui longe la mer Méditerranée pour rejoindre l'AS Monaco. Le latéral droit va donc découvrir son 3e club en professionnel après Auxerre et Montpellier. Arrivé libre à la Mosson, il y a deux ans, le joueur aura disputé 68 rencontres sous le maillot héraultais, pour un but inscrit et 7 passes décisives. "Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco. Le club a de l’ambition et souhaite lutter pour les premières places. C’est un nouveau challenge dans ma carrière. Je vais travailler dur pour franchir ce nouveau palier et aider l’équipe à atteindre ses objectifs", a déclaré le joueur sur le site du club. Le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais pourrait être de l'ordre de 10 millions d'euros.

... Souquet le remplace dans la foulée

Montpellier n'a pas perdu de temps pour remplacer Ruben Aguilar, parti à Monaco. Quelques minutes après l'officialisation de son départ, le MHSC a officialisé l'arrivée du latéral droit de La Gantoise, Arnaud Souquet. Le montant et la durée du contrant n'ont pas été dévoilés.

Rennes s'offre Mendy !

Après avoir officiellement cédé Tomas Koubek à Augsbourg, le Stade Rennais a officialisé la venue d'un nouveau gardien de but, Édouard Mendy (27 ans), en provenance de Reims. L’international sénégalais s’est engagé pour quatre saisons avec les Rouge et Noir et son transfert serait de 4 millions d’euros (plus un pourcentage à la revente), selon L’Equipe. Un temps passé par le centre de formation du HAC, le natif de Seine-Maritime a débuté à Cherbourg et est passé par la réserve de l’OM avant de rejoindre le Stade de Reims en 2016, où il s’est révélé en Ligue 2 avant de confirmer en Ligue 1.

Danilo arrive à la Juventus Turin

La Juventus va sans doute réussir à réaliser un échange de joueurs. Sur son compte Twitter, le club du Piémont a montré plusieurs vidéos de Danilo à l'aéroport. Le latéral brésilien arrive en provenance de Manchester City et devrait s'engager avec le club octuple champion d'Italie en titre. Il remplacera numériquement Joao Cancelo, qui fait le chemin inverse pour s'engager avec le champion d'Angleterre. Les Citizens vont également verser 30 millions d'euros en plus pour finaliser l'échange. C'est la troisième recrue défensive de la Vieille Dame cet été après l'arrivée de Matthijs de Ligt et Demiral.

Trauco officiellement Vert !

"Arriba Sainté". Ce sont les premiers mots de Miguel Trauco dans la vidéo (en espagnol) annonçant son arrivée dans l’effectif de l’AS Saint-Etienne. Comme le présageaient les dernières rumeurs, le Péruvien a signé pour les trois prochaines années avec les Verts. AS Saint-Étienne. Le joueur de 26 ans, qui évoluait depuis 2017 à Flamengo (Brésil), va faire pour la première fois l’expérience du football européen. Le montant du transfert n’a pas été révélé. L’arrivée de Miguel Trauco semble être un bon coup pour le club du Forez. International à 45 reprises pour le Pérou, notamment pendant la Coupe du monde 2018, il s’est signalé cet été en étant nommé dans le onze-type de la Copa América, dont la Bicolor a atteint la finale.