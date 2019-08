Arrivé libre à la Mosson, il y a deux ans, le joueur aura disputé 68 rencontres sous le maillot héraultais, pour un but inscrit et 7 passes décisives. "Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco. Le club a de l’ambition et souhaite lutter pour les premières places. C’est un nouveau challenge dans ma carrière. Je vais travailler dur pour franchir ce nouveau palier et aider l’équipe à atteindre ses objectifs", a déclaré le joueur sur le site du club.

Le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais pourrait être de l'ordre de 10 millions d'euros.