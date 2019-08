Mercato Rennes: Mendy débarque

Après avoir officiellement cédé Tomas Koubek à Augsbourg, le Stade Rennais a officialisé la venue d'un nouveau gardien de but, Édouard Mendy (27 ans), en provenance de Reims.

L’international sénégalais s’est engagé pour quatre saisons avec les Rouge et Noir et son transfert serait de 4 millions d’euros (plus un pourcentage à la revente), selon L’Equipe.

Un temps passé par le centre de formation du HAC, le natif de Seine-Maritime a débuté à Cherbourg et est passé par la réserve de l’OM avant de rejoindre le Stade de Reims en 2016, où il s’est révélé en Ligue 2 avant de confirmer en Ligue 1.