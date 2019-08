Mercato Juventus: Dybala OK pour MU ?

Nouveau retournement de situation concernant Paulo Dybala (25 ans) ? L’attaquant argentin, poussé vers la sortie par la Juventus, serait désormais d’accord pour rejoindre Manchester United dans les prochaines heures, selon un journaliste de Tutto Mercato.

Pour rappel, les deux clubs s’étaient entendus sur un transfert incluant Romelu Lukaku, mais le joueur et son entourage ont réclamé un salaire annuel de 13 millions d’euros ainsi qu’une énorme prime à la signature.

L’avant-centre belge, lui, attend toujours de son côté avant de débarquer à Turin.

#Dybala sembrerebbe adesso più convinto di aprire al #MUFC. Resta in attesa #Lukaku, che si promesso alla #Juventus. Giovedì chiude il #calciomercato inglese, è una corsa contro il tempo.



Seems that now Dybala could appreciate MUFC proposal, Lukaku is waiting to go at Juve.