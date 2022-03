MLS : 87 joueurs africains engagés

87 joueurs africains et d’origine africaine feront partie des effectifs des clubs de MLS en ce début de saison 2022, une hausse substantielle de 20 par rapport à la saison précédente, ce qui représente un nouveau sommet historique. De plus, c’est la première fois que 30 pays africains sont représentés dans le circuit Garber. On retrouve des joueurs notamment issus de pays comme le Gabon, le Burkina Faso et la Zambie pour la première fois en première division nord-américaine.

Notons également le retour de l’attaquant sierra-léonais Kei Kamara, qui a signé récemment un contrat avec le CF Montréal. Ce dernier est actuellement le meilleur buteur africain de l’histoire de la MLS avec 130 réalisations au compteur sur 14 saisons disputés, mais également le cinquième meilleur de l’histoire de la ligue alors qu’il n’a que cinq buts à inscrire pour atteindre la troisième place. Pourra-t-il y parvenir en 2022 avec le club québécois ?

Soulignons aussi le transfert un peu inattendu de l'un des meilleurs joueurs africains en MLS des dernières années, le milieu cap-verdien Jamiro Monteiro, au San José Earthquakes pendant l'entre-saison. Les contingents les plus importants sont ceux du Ghana (16 joueurs), du Nigeria (10), du Sénégal (7) et du Cameroun (6). Seul le club d'Orlando City FC n'a aucun joueur africain dans son effectif.

Les Africains engagés, club par club :

Atlanta United FC : Machop Chol (M-A-SUD).



Austin FC : Moussa Djitté (A-SEN), Danny Hoesen (A-MRC).



Charlotte FC : Harrison Afful (D-GHA), Derrick Jones (M-GHA), Christian Makoun (D-CAM).



Chicago Fire : Chinonso Offor (A-NGA).



Cincinnati FC : Isaac Atanga (A-GHA), Dominique Badji (A-SEN).



Colorado Rapids : Lalas Abubakar (D-GHA), Aboubacar Keita (D-GUI), Philip Mayaka (M-KEN), Dantouma « Yaya » Touré (A-GUI).



Columbus Crew : Jalil Anibaba (D-NGA), James Igbekeme (A-NGA), Jonathan Mensah (D-GHA), Yaw Yeboah (A-GHA).



DC United : Sofiane Djeffal (M-ALG), Moses Nyeman (M-LIB), Chris Odoi-Atsem (D-GHA), Gaoussou Samaké (D-CIV).



FC Dallas : Eddie Munjoma (D-ZIM), Nanu (A-GNB), Tsiki Ntsabeleng (A-RSA), Nkosi Tafari (D-ETH), Ema Twumasi (A-GHA).



Houston Dynamo : Teenage Lingani Hadebe (D-ZIM).



Inter Miami : Mohammed « Mo » Adams (M-ERY), Clément Diop (G-SEN), Aimé Mabika (D-ZAM).



Kansas City Sporting : Gadi Kinda (M-ETH), Logan Ndenbe (D-CAM).



Los Angeles FC : Latif Blessing (A-GHA), Mamadou Fall (D-SEN), Sebastien Ibeagha (D-NGA), Kwadwo Opoku (A-GHA), Ismael Tajouri-Shradi (A-LBY), Mohamed Traore (D-SEN).



Los Angeles Galaxy : Kévin Cabral (A-CPV), Séga Coulibaly (D-MLI), Samuel Grandsir (A-SEN), Farai Mutatu (F-ZIM), Rayan Raveloson (M-MAD) (photo).



Minnesota United FC: Abu Danladi (A-GHA), Bakaye Dibassy (D-MLI), Bongokuhle Hlongwane (A-RSA), Nabilai Kibunguchy (D-KEN), Romain Metanire (D-MDG), Tani Oluwaseyi (M-A-NGA), Patrick Weah (A-LIB).



CF Montréal : Jean-Aniel Assi (M-CIV), Ahmed Hamdy (A-EGY), Sunusi Ibrahim (A-NGA), Kei Kamara (A-SLE), Jojea Kwizera (M-RDC), Victor Wanyama (M-KEN), Rida Zouhir (M-MRC).



Nashville SC : Brian Anunga (M-CAM), Handwalla Bwana (M-KEN-SOM), Irakoze Donasiyano (M-TAN), Aké Arnaud Loba (A-CIV), Hany Mukhtar (M-SUD).



New England Revolution : Emmanuel Boateng (M-GHA), Wilfrid Kaptoum (M-CAM), Edward Kizza (A-OUG).



New York City FC : Kingsford Adjei (A-GHA), Samuel Afriyie Owusu (D-GHA), El Mehdi Youssoufi (A-MRC), Gedion Zelalem (M-ETH).



New York Red Bulls : Serge Ngoma (A-GAB), Omar Sowe (A-GMB).



Orlando City SC : Aucun.



Philadelphia Union : Olivier Mbaizo (D-CAM).



Portland Timbers : Tega Ikoba (A-NGA), Larrys Mabiala (D-RDC).



Real Salt Lake City : Axel Kei (A-CIV).



San José Earthquakes : George Asomani (M-GHA), Ousseni Bouda (A-BFA), Siad Haji (A-SOM), Jamiro Monteiro (M-CPV).



Seattle Sounders FC : Samuel Oluwabukunmi Adeniran (A-NGA), Abdoulaye Cissoko (D-SEN), Nouhou Tolo (D-CAM).



Toronto FC : Ifunanyachi Achara (A-NGA), Chris Mavinga (D-RDC).



Vancouver Whitecaps : Janio Bikel (M-GNB), David Egbo (A-NGA), Leonard Owusu (M-GHA).

Cette liste inclut les nationaux et les binationaux (ou trinationaux) encore sélectionnables par leur pays d’origine en Afrique. En gras, les recrues du dernier mercato.