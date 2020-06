Mercato : Le PSG aussi sur Partey, Morel de retour à Lorient ?

Les rumeurs fiables



Alors qu’il espérait une proposition de prolongation du Stade Rennais, Jérémy Morel, qui s’était engagé pour une saison l’été dernier, n’a rien vu venir. Notamment courtisé par le Racing Club de Lens, l’international malgache de 36 ans pourrait finalement bien rejoindre un autre club promu en Ligue 1. D’après L’Equipe, le polyvalent défenseur serait tenté par un retour à Lorient, son club formateur, qu’il avait quitté en 2011 pour Marseille.





Avant l’officialisation de l’arrêt de la saison, Jean-Michel Aulas ne cessait de clamer sur Twitter son attachement à Memphis Depay, et sa volonté de le conserver. Et si le président lyonnais se consacre désormais presque exclusivement à militer pour une reprise du championnat sur son réseau social préféré, il n’en espère pas moins une prolongation du Néerlandais. Mais l’ancien Mancunien a toujours des envies d’ailleurs, d’après RMC. Sauf que celui qu’on annonçait un temps dans le viseur de l’AC Milan ne croule pas sous les propositions, notamment parce qu’il est éloigné des terrains depuis décembre en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Les rumeurs loin d’être fiables



Le PSG continuerait à s’activer pour renforcer, et muscler, son milieu de terrain. Toujours sur la piste du Laziale Sergej Milinkovic-Savic, les champions de France auraient également ciblé Thomas Partey depuis plusieurs semaines. D’après Mundo Deportivo, les dirigeants parisiens s’apprêteraient même à passer à l’offensive pour s’arracher les services de l’international ghanéen de 26 ans, sous contrat avec l’Atlético jusqu’en 2023. Mais Partey, dont la valeur est estimée à 40 millions d’euros, a l’embarras du choix. Alors qu’il s’est vu proposer une prolongation par le club madrilène, il est également visé par Arsenal, Manchester United, Liverpool ou encore le Bayern Munich.







Un club parisien qui a parfois été cité comme l’un des prétendants d’Erling Haaland, avant la signature de Mauro Icardi. Le prodige norvégien est évidemment très demandé, même si son agent, le fameux Mino Raiola, a récemment affirmé pour Goal qu’il ne quitterait pas le Borussia Dortmund lors de cette intersaison, lui qui est arrivé dans la Ruhr lors du dernier mercato hivernal. D’après Four Four Two, le Real Madrid resterait le favori pour le recruter. Mais à quel horizon ?