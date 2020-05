Lyon, un chantier qui est aussi sportif

Aouar, Dembélé et Depay sont courtisés

Si Jean-Michel Aulas cherche toujours à permettre une reprise de la Ligue 1, ses équipes vont devoir se résoudre à préparer un mercato qui approche à grands pas. Après plusieurs départs au sein du staff, Grégory Coupet et Florian Maurice notamment, les priorités sont nombreuses à tous les étages du club. D'un point de vue sportif, le départ de Lucas Tousart au Hertha Berlin est déjà acté.Deux autres joueurs vont revenir de prêt mais avec un rôle qui n'est pas encore garanti : Pape Cheick et Lenny Pintor.

L'axe de travail majeur sera la conservation des meilleurs éléments pour une saison sans échéances européennes. Un coup dur pour le projet lyonnais. Les grands clubs européens pourraient en profiter pour dépouiller le club rhodanien. Houssem Aouar ou Moussa Dembélé ont toujours une côte très élevée auprès de formations comme le Real Madrid ou Manchester United. De belles offres pourraient arriver sur le bureau de Jean-Michel Aulas.

Un autre dossier prioritaire y est présent, celui de la prolongation de Memphis Depay. A un an de la fin du contrat de l'attaquant néerlandais, une prolongation semble nécessaire pour espérer le voir faire vibrer le Groupama Stadium au moins une saison de plus. La crainte de le voir partir gratuitement l'an prochain pourrait convaincre les dirigeants lyonnais de le laisser partir. Memphis Depay a toujours voulu rejoindre un top-club européen et l'absence de compétition européenne pourrait jeter un froid sur son plan de carrière.

Un seul joueur lyonnais arrive en fin de contrat cet été : Mapou Yanga-Mbiwa. A l'issue d'une saison où il n'a pas joué la moindre minute, il ne devrait pas être conservé. Un autre joueur pourrait quitter le Rhône, Bertrand Traoré. Ses récentes performances ont été décevantes. Des clubs comme Leverkusen, le Betis Séville ou Newcastle pourraient être intéressés.

Un secteur défensif à renforcer

Si les dirigeants de l'OL ont la volonté de garder certains joueurs, ils auront aussi la volonté de renforcer l'équipe pour retrouver le haut du classement. L'option d'achat accompagnant le prêt de Karl Toko-Ekambi devrait être levée. D'autres pistes existent. Le défenseur sochalien Maxence Lacroix serait suivi de prêt à en croire France Football. Comme souvent, Lyon vise les jeunes à gros potentiel.

Parmi eux, Imran Louza (FC Nantes). La filière brésilienne pourrait aussi être activée pour chercher un latéral à Sao Paulo, Robert Arboleda. C'est le Dauphiné Libéré qui a évoqué cette piste. Toujours en défense, le joueur d'Hoffenheim Kevin Akpoguma ou l'Allemand Robin Gosens seraient pistés. C'est dans ce domaine que Lyon a le plus de travail. Le mercato hivernal et l'émergence de jeunes talents avaient permis de renforcer l'entre-jeu et le secteur offensif. Une anticipation qui pourrait faire du bien dans cette période troublée.