Actuel pensionnaire du Stade Rennais, Jérémy Morel a parfois dû affronter des critiques sévères au cours de sa carrière. Le polyvalent défenseur avait notamment été la cible de certains supporters durant son passage à l'Olympique de Marseille. Steve Mandanda, élu "phocéen de la décennie" dans un sondage organisé par le média local Le Phocéen, a estimé que ces critiques récurrentes adressées à son ancien coéquipier étaient injustes.

Mandanda défend Morel : "Il a morflé avec les supporters et ne le méritait pas"

« Un joueur sous-coté de cette décennie ? Là tout de suite, il y en a un qui me vient à l'esprit parce que je sais qu'il a eu une année difficile, qu'il a morflé avec les supporters et pour moi il ne le méritait pas : c'est Jérémy Morel, a expliqué le champion du monde dans des propos accordés au Phocéen. Pour nous c'était un soldat, quelqu'un de fiable pour l'équipe et qui répondait toujours présent et performant quand le coach faisait appel à lui. J'en oublie peut-être mais si je dois en citer un c'est lui ».