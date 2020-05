Où évoluera Thomas Partey la saison prochaine ? Le milieu de terrain ghanéen fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines. Son nom a notamment été cité pour le mercato du Paris Saint-Germain mais le milieu défensif serait aussi dans le viseur d’Arsenal. L’Atlético de Madrid, de son côté, veut tout faire pour conserver son joueur. Le plan des dirigeants madrilènes serait de lui offrir un nouveau bail qui doublerait sa clause libératoire, laquelle culmine actuellement à 50 millions d’euros.

Partey ne s’imaginerait pas à Paris

Selon le site GhanaSoccerNet, c’est à Arsenal que Thomas Partey s’imaginerait bien la saison prochaine. Le joueur estimerait que ses caractéristiques techniques et athlétiques seraient idéales pour la Premier League anglaise, malgré l’attractivité du Paris Saint-Germain. Le site précise notamment que le Colchonero se verrait bien marcher sur les traces de Michael Essien, passé lui par Chelsea et référence de réussite absolue dans le football ghanéen. Le PSG n’aurait toutefois pas dit son dernier mot, et d’autres courtisans pourraient entrer dans la course. Affaire à suivre…