L’excellent milieu algérien Ismaël Bennacer arrive au terme de sa première saison à l’AC Milan. Et, il y a fort à parier qu’il y en aura une deuxième pour lui. Très convaincant sous la tunique rossonerra, le meilleur joueur de la CAN 2019 a été jugé intransférable par la direction du club et surtout par le futur patron du secteur sportif, l’Allemand Ralf Rangnick. Des rumeurs d’un retour en France ont circulé pour l’ancien joueur de Tours, avec un intérêt supposé du PSG à son endroit, mais il n’est pas question de le laisser filer d’après ce que fait savoir La Gazzetta dello Sport. Et ce, quelle que soit la somme qui pourrait être proposée pour ses services.

Rangnick compte aussi sur Théo Hernandez

Rangnick ne s’est pas encore officiellement installé sur le banc milanais, mais il a déjà commencé ses manœuvres afin de bâtir une équipe compétitive. IL’expérimenté technicien, qui prendrait la place de Stefano Pioli, a aussiPour le reste, personne n’est jugé indispensable et des renforts sont à prévoir dans de nombreux secteurs.