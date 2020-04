PSG : la nouvelle cible de Leonardo pour le milieu de terrain

Le Paris Saint-Germain aurait déjà fixé ses priorités pour l'été prochain. Deux secteurs sont en chantier : les latéraux et le milieu de terrain. Dans l'entrejeu, le nom du puissant Serbe Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) a souvent été cité, mais c'est un autre joueur de Serie A qui pourrait faire l'objet d'une offre dans les prochains mois : Ismaël Bennacer. Le champion d'Afrique a été l'élément le plus satisfaisant de l'AC Milan dans un contexte collectif délicat, au coeur d'une saison inégale pour son club.

Le PSG et Milan discuteraient déjà pour Bennacer

Par sa qualité technique et son volume de jeu, Bennacer a les atouts pour faire son trou dans la capitale. Le milieu international algérien a été élu meilleur joueur de la CAN 2019. Foot Mercato indique ce mardi que des dicusssions orales auraient lieu entre les décideurs parisiens et la direction de l'AC Milan, précisant que le club lombard attend au moins 35 millions d'euros pour ouvrir la porte à son milieu de terrain. Enfin, toujours selon le média, l'Algérien souhaiteraient avoir des garanties sur son temps de jeu.