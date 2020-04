En dehors d’un déplacement à Bologne, où il avait été remplacé à vingt minutes de la fin, et de deux rencontres (face à Naples et l’Hellas Vérone) manquées sur suspension, pour accumulation de cartons jaunes, Ismaël Bennacer a disputé depuis fin octobre l’intégralité des matchs du Milan.

Débarqué en Lombardie pour 16 millions d’euros en provenance d’Empoli l’été dernier, le milieu de terrain international algérien de 22 ans d’abord dû digérer son exceptionnelle Coupe d’Afrique. Car le natif d’Arles avait crevé l’écran en Egypte, lors de cette compétition remportée par les Fennecs pour la première fois depuis 1990. Et dont il a fini meilleur joueur et meilleur passeur.

