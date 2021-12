Mbappé, Pogba, Kessié... Ils seront libres cet été

Mbappé, la pression

Un passage dans une autre galaxie? Champion du monde à 19 ans, buteur en série au Paris SG, Kylian Mbappé (23 ans) n'est qu'à six mois de sa fin de contrat et sera libre de négocier avec l'équipe de son choix dès le 1er janvier.

Des années que tout Madrid attend de voir débarquer le Français au Real: 2022 sera-t-elle l'année pour l'ex-joueur de Monaco? Ou l'attaquant, qui a rejoint le PSG à l'été 2018 après un transfert à 180 millions d'euros, choisira-t-il de prolonger dans la capitale française?

Pogba, l'incompréhension

Une autre figure des Bleus champions du monde fait les choux gras des amateurs de rumeurs de transferts: Paul Pogba. Le milieu créatif de Manchester United, qui aura 29 ans cet été, pourrait partir libre tant sa relation avec le club mancunien est compliquée.

Blessures et performances irrégulières ont semble-t-il éloigné l'éventualité d'une prolongation du Français avec MU, même si l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Ralf Rangnick, peut rebattre les cartes.

Kessié, la révélation

Indispensable cette saison avec l'AC Milan, le milieu ivoirien Franck Kessié attise les convoitises ailleurs en Europe.

Il va être difficile pour le club lombard de retenir le joueur de 25 ans, assure la presse italienne, et le Paris SG est évoqué comme une possible destination pour l'ancien de l'Atalanta.

Di Maria, l'option

Un an de plus? Selon l'Equipe, l'ailier du PSG Angel Di Maria, qui a prolongé d'un an son contrat la saison dernière, pourrait encore rempiler pour une année supplémentaire.

Mais pour l'heure, le "Fideo", qui aura 34 ans cet été, est en fin de contrat.

Rüdiger, la protection

Sur le marché des défenseurs, Chelsea risque de devoir lâcher cet été un des artisans de son sacre en Ligue des champions: le rugueux Allemand Antonio Rüdiger.

"Tout le monde veut qu'il reste", a dit son entraîneur Thomas Tuchel. Mais les négociations traînent en longueur, et d'autres géants commencent à s'y intéresser...

Insigne, la longue union

L'histoire d'amour va-t-elle se poursuivre? Le champion d'Europe Lorenzo Insigne, lié à Naples depuis le début de sa carrière, n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club.

"Ce n'est pas une question facile", a évacué en octobre l'attaquant de poche dans la Gazzetta dello Sport, précisant tout de même que des négociations étaient engagées avec l'institution napolitaine. La franchise canadienne de Toronto, en MLS, lui aurait fait une offre faramineuse, assure la presse italienne.

Lloris, le patron

Après dix ans dans les cages des Spurs, Hugo Lloris voit s'approcher la fin de son bail avec Tottenham.

Le gardien des Bleus champions du monde, 34 ans, n'a fermé aucune porte en novembre pour les dernières années de sa carrière: ni celle d'une prolongation avec les Spurs, ni celle d'un transfert voire d'un retour au pays.

Onana, la rédemption ?

Un autre gardien est sur le marché cet été: André Onana. De retour après avoir purgé une suspension d'un an pour dopage, le portier de l'Ajax Amsterdam, 25 ans, a été relégué sur le banc du club néerlandais.

Formé au FC Barcelone, le Camerounais pourrait être tenté par un retour aux sources... si le club blaugrana, pris à la gorge par ses dettes, parvient à se l'offrir.