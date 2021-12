Paul Pogba ne bougera pas en janvier

A moins d’une incroyable surprise, Paul Pogba finira bien la saison en cours avec Manchester United. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, il n’y a pas de négociations en cours avec un quelconque club qui soit pour le transfert de l’international français durant la mi-saison. Aucune proposition de transfert, ni de demande de prêt n’est arrivée sur le bureau des responsables mancuniens. C’est pourquoi il n’y a pas de cession envisagée pour le champion du monde.

Pogba n’a encore rien décidé

La Pioche n’a plus que six mois de contrat du côté d’Old Trafford. Pour l’instant, rien n’a encore été décidé concernant son futur. Lancées en juillet dernier, les négociations de contrat sont en suspens, mais elles n’ont pas été rompues. Le joueur, lui-même, reste en pleine réflexion par rapport à la suite à donner à sa carrière. S’il reçoit une offre alléchante et qu’il sent le club repartir dans la bonne direction avec l’Allemand Ralf Rangnick aux manettes, il pourrait décider de poursuivre. A noter que le Français n’a joué que 13 matches cette saison avec les Red Devils et qu’il est toujours en quête de sa première réalisation.