Après une décennie passée à jouer sur les pelouses de Premier League avec son club de Tottenham, Hugo Lloris sera en fin de contrat au terme de la saison actuelle. Déjà annoncé comme partant potentiel l'été dernier avant de rester finalement fidèle aux Spurs, le champion du monde 2018 avec les Bleus pourraient cette fois retourner en France où l'OGC Nice lui tend les bras.



Peut-être l'occasion pour le gardien français de boucler la boucle, lui qui avait passé plusieurs années chez les Aiglons, que ce soit chez les jeunes, les U19 et enfin l'équipe première. D'après Foot Mercato, Nice est en tout cas particulièrement emballé à l'idée de faire revenir le vétéran de trente-cinq ans. Et tous les espoirs sont permis pour le club azuréen puisque le média ajoute que Hugo Lloris "est intéressé à l'idée de revenir dans son club formateur". Quatorze ans après leur séparation, les deux parties pourraient bien s'unir de nouveau, pour le plus grand bonheur de chacun.