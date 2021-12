Lorenzo Insigne, l’un des hommes forts de Naples, est susceptible de changer de championnat et même de continent dans les prochains jours. Si l’on en croit Sky Italia, le champion d’Europe est pisté par un club de MLS, en l’occurrence Toronto FC.

Insigne sur les pas de Giovinco ?



Le club de l’ancien sélectionneur américain Bob Bradley est prêt à casser sa tirelire pour l’ailier azzurro. Ils lui proposeraient un contrat de cinq ans, avec un salaire monstre de 11.5M€ par saison. Et avec des bonus pouvant aller jusqu’à 4.5M€ chaque année. Des chiffres qui ont de quoi faire tourner la tête du principal intéressé et lui faire oublier sa fidélité envers les Partenopei. Insigne (30 ans) n’a plus que six mois de contrat avec la formation transalpine. Et il n’y a pas encore eu d’accord trouvé pour sa prolongation. Pour tout éventuel acquéreur, c’est le moment idéal pour tenter une offensive.



S’il rejoint Toronto, Insigne peut espérer marcher sur les traces de son compatriote Sebastian Giovinco. Ce dernier a effectué un passage très réussi au sein du club canadien. Entre 2015 et 2019, il a disputé 142 matches pour cette franchise et inscrit 83 buts.



Insigne régale, Osimhen termine le travail !