Machine arrière pour Icardi ?

Qu'elle semble loin, la saison 2017-2018, lorsque Mauro Icardi marchait sur l'eau et parvenait à inscrire 29 buts en 36 matches de championnat... L'artificier argentin était alors l'un des attaquants les plus suivis et courtisés d'Europe, et son avenir s'annonçait radieux. Comme un symbole, le brassard de capitaine lui avait même été confié, les dirigeants en place souhaitant alors en faire la pierre angulaire du nouveau projet intériste. Oui mais voilà, à 26 ans, l'ancien joueur de la Sampdoria n'a depuis pas du tout confirmé son extraordinaire potentiel. Entre des conflits avec les supporters ou le staff technique, un manque d'implication, des bouderies, des clashs, des départs ou des prolongation avortés, Icardi s'est souvent mis à dos ceux qui ont pu l'aduler par le passé.

Alors, l'été 2019 devait être celui de la séparation bienvenue, permettant aux Nerazzurri version Antonio Conte de construire sur des bases saines, et au numéro 9 de partir enfin sous d'autres cieux afin de relancer sa carrière. Rapidement, les prétendants les plus sérieux ont pris position, le SSC Naples en tête, et à un degré moindre la Juventus. A quelques jours de la fin du mercato estival, rien n'a pourtant évolué le concernant. D'après la Gazzetta dello Sport, deux options concrètes existent encore pour le premier concerné. Naples l'accueillerait à bras ouverts, et la Juventus pourrait le faire venir en échange de son compatriote Paulo Dybala, la piste PSG étant elle plutôt à écarter.

Mais l'hypothèse la plus sérieuse serait désormais tout autre... En effet, Mauro Icardi et Wanda Nara, sa femme et représentante, auraient tout récemment rencontré Steven Zhang, le président milanais, et le directeur sportif Giuseppe Marotta. Au cours de cette entrevue, le clan Icardi aurait fait part à ses interlocuteurs son souhait de ne pas quitter l'Inter. C'est à n'y plus rien comprendre... Reste à savoir si la direction du club acceptera ce nouveau revirement, quitte à passer pour le jouet de la girouette Icardi auprès des tifosi. Surtout, d'un point de vue purement sportif, Antonio Conte ne semblait pas avoir intégré l'Argentin dans ses plans, en témoigne le recrutement de Romelu Lukaku (Manchester United), appelé à épauler Lautaro Martinez aux avant-postes. Et quid alors d'Alexis Sanchez, qui serait attendu prochainement du côté de Giuseppe-Meazza ?

