Havertz explique son choix de rejoindre Chelsea

Après des semaines de tractations, Kai Havertz, l’un des grands espoirs du football allemand, vient de sceller la question de son avenir en rejoignant les rangs de Chelsea. Contre un montant de 76M€ (hors bonus), versé à son ancien club de Leverkusen, le brillant ailier a paraphé un deal de cinq ans avec l’équipe londonienne. Il y retrouve notamment Timo Werner, son coéquipier au sein de la Nationalmannschaft.

« Connaitre une grande réussite et gagner des titres »

Dans un entretien accordé au site officiel des Blues, juste après avoir signé son deal, Havetz a révélé pourquoi il a décidé de renforcer l'équipe anglaise, révélant notamment le rôle important qu’a joué Frank Lampard dans son transfert. « Bien sûr, il a eu un grand impact sur ma décision parce que je l'aimais en tant que joueur et que je le regardais très souvent, et je pense que je peux apprendre de lui maintenant qu'il est également entraîneur, a déclaré la nouvelle recrue de Chelsea. Je pense que c'est une personne très humble et un gars formidable et j'ai hâte de jouer sous ses ordres et d'apprendre de lui. Il était très offensif comme moi et il adorait marquer des buts, et j'aime aussi marquer des buts donc je pense qu'il m'aidera beaucoup dans ma position. Peut-être aussi sur les choses que je peux améliorer ».

Même s’il n’est âgé que de 21 ans, Havertz n’a donc pas hésité à quitter son pays et tenter une première expérience à l’étranger. Pour lui, cette étape s’imposait afin de pouvoir continuer sa progression. « Je veux accomplir le plus de choses possible, j'essaie de faire de mon mieux et bien sûr, c'est un très grand pas en avant, a-t-il clamé. Pour moi, c'est un nouveau pays, une nouvelle culture et ça sera peut-être difficile dans les deux ou trois premières semaines, mais ensuite je pense que je veux juste jouer au football et m'amuser avec les gars. Bien sûr, je veux avoir un grand succès et nous voulons gagner des titres ici. Chelsea est toujours un grand club et ils veulent gagner des titres et j'essaierai de faire de mon mieux pour que nous puissions réaliser toutes ces choses ». Un discours ambitieux qui doit beaucoup plaire aux fans de l’équipe.