Gérer la pression



Presnel Kimpembe (défenseur de l'équipe de France) : "On est les tenants du titre dans cette Ligue des nations, c'est une compétition très importante à nos yeux. Les joueurs de l'équipe de France ont l'habitude de la pression, on connait l'importance de ce match pour rester dans la course. On sait que cette équipe de France ne devrait pas être à cette place-là. C'est une obligation de gagner demain, on en est tous conscients. Ca nous tient à coeur de faire un gros match et gagner cette bataille."

Tenir compte de la fatigue



Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France): "Il n'y a rien qui m'agace. Je m'adapte à chaque fois, pour faire en sorte de ne pas prendre de risque s'il y a de la fatigue pour certains, comme c'est le cas aujourd'hui. On est en fin de saison, il y a aussi les petits problèmes du match précédent, il faut en tenir compte. Le positif, c'est le temps de jeu que je peux donner. La quasi-totalité des joueurs auront eu plus de temps de jeu que si on n'avait eu que deux matches. C'est bien pour le futur. Cela reste la vérité du moment, ce ne sera pas forcément celle de septembre et novembre, mais j'ai un peu plus de réponses."

Kimpembe: "il y a toujours du jus, il faut juste trouver la bonne motivation, mais je ne doute pas que les joueurs l'ont. Il faut savoir bien se reposer, bien se préparer, faire les bons entraînements et après tout le reste c'est dans la tête."

"Des options différentes"



Deschamps: "Je n'ai pas changé d'avis (sur le système tactique). Il y a des options différentes. Je décide toujours par rapport au +onze+ qui va débuter, pour les mettre à la meilleure place. On n'a pas qu'un seul système, on peut changer en cours de match aussi. Ce n'est pas parce qu'on a joué à quatre défenseurs pendant deux matches que le système à trois défenseurs est mis à la poubelle. A un moment, cela se dégage, ou pas. C'est plutôt intéressant dans le sens où on est moins prévisible pour l'adversaire."

"Pas de débat" sur le gardien N.1



Deschamps: "Faites vos débats, n'en mettez pas où il n'y en a pas. Hugo (Lloris) connaît la concurrence, mais ce n'est pas le fait que je répartisse les matches (Mike Maignan sera titulaire lundi, NDLR) qui changera quoi que ce soit. Tant mieux, on a deux très bons gardiens, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Mais a partir du moment où Hugo maintient son niveau comme il l'a fait cette saison à Tottenham. Je veux juste offrir cette possibilité à Mike, qui aura plus joué en un rassemblement qu'en un an et demi. C'est important aussi d'avoir un vécu."

Kimpembe: "Je le connais depuis longtemps, je sais que c'est un grand gardien, il a pu le démontrer au fil des années. C'est un gardien qui se remet toujours en question, pour bien le connaître je sais aussi que c'est quelqu'un qui est compétiteur, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Je suis content qu'il nous ait rejoint et qu'il ait eu la chance de jouer."

Kimpembe capitaine



Deschamps: "C'est un combattant, un leader expressif aussi. Il a un certain vécu avec nous. Dans l'absolu, j'aurais pu en mettre d'autres mais changer pour changer... A lui de répéter (sa performance)."

Kimpembe: "(en Croatie lundi) C'était une grande fierté de pouvoir porter ce brassard. On a l'impression que ce n'est qu'un bout de tissu mais ce bout de tissu veut dire tellement de choses. C'est l'accumulation d'heures, de jours et d'années de sacrifices, il y a tout qui remonte, c'est une immense joie."

Propos recueillis en conférence de presse par l'AFP