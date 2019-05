Ronaldo enfin en Ligue des nations ?

Il faudra patienter jusqu’au 23 mai pour que la nouvelle soit officielle, mais il paraît acquis que Cristiano Ronaldo va participer au Final Four de la Ligue des nations, à compter du 5 juin prochain, au Portugal. C’est le sélectionneur lusitanien même, Fernando Santos, qui en a fait l’annonce mardi soir dans un entretien accordé à la chaîne de télévision portugaise Sport TV, qualifiant le retour de CR7 sous les drapeaux de "quasi certain".

Le maître à jouer des champions d’Europe 2016 n’avait pas pris part à la première phase de la compétition, entre les mois de septembre et novembre 2018, focalisé alors sur son adaptation à la Serie A et à la Juve, après neuf années passées au sein du Real Madrid. Une prise de recul "légitime et parfaitement compréhensible" selon Fernando Santos, qui avait pu compter en revanche sur son leader lors des matches éliminatoires de l’Euro 2020 en mars dernier.

Guère en réussite, alors, face à l’Ukraine (0-0), et sorti sur blessure contre la Serbie trois jours plus tard (1-1), Cristiano Ronaldo devrait mettre un point d’honneur à bien figurer dans cette phase finale de la Ligue des nations - à domicile qui plus est. Sorti d’une poule complétée par l’Italie et la Pologne et opposé à la Suisse en demi-finale, le Portugal lorgne déjà un trophée hautement symbolique. Une éventuelle finale à Porto mettrait aux prises la Seleçao et l’Angleterre, ou les Pays-Bas…