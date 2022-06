Portugal : Ronaldo, le "meilleur joueur du monde" pour Santos

Le repos a été bénéfique pour Cristiano Ronaldo. Jeudi, pour le premier match de la Ligue des nations 2022-2023 du Portugal face à l'Espagne (1-1), le quintuple Ballon d'Or n'était entré sur le terrain qu'à la 62ème minute à la place d'Otavio. Une mise au banc qui avait été justifiée par Fernando Santos après la rencontre, expliquant que le profil d'André Silva était plus adapté afin de conserver le ballon et effectuer un travail défensif important. Dimanche soir, face à la Suisse (4-0), sur la pelouse du stade José-Alvalade du Sporting Lisbonne, son club formateur, Ronaldo a brillé de mille feux.

"Quels mots vous faut-il de plus ?"



Le numéro 7 s'est d'abord trouvé à la conclusion d'une contre attaque (35ème) avant d'inscrire un doublé, quelques minutes plus tard (39ème). Un doublé qui aurait même pu devenir un triplé, sans le manque de réussite de Ronaldo sur coup-franc par la suite. Reste que le quintuple Ballon d'Or a su procurer des émotions au public, et notamment à sa maman, présente dans les tribunes. En conférence de presse d'après-match, Fernando Santos a livré son opinion sur le match réalisé par son capitaine, avec une forte admiration, forcément.

Vitória importantíssima na nossa caminhada, muito orgulho e confiança neste grupo, muita força para darmos aos portugueses aquilo que tanto desejamos: vitórias e exibições convincentes. Parece que a época está a acabar, mas na verdade… isto ainda está só a começar! 💪🏻 pic.twitter.com/6NckZC9Eqn

"Le capitaine (Cristiano Ronaldo, ndlr) est le meilleur au monde. C'est suffisant. Quand on vous dit qu'il est le meilleur du monde, quels mots vous faut-il de plus ? Je l'ai dit je ne sais combien de fois. Ses matchs ne me surprennent pas. Sur le soutien des fans ? Il est le capitaine de l'équipe, son plus grand représentant. Je connais peu de stades où le public n'est pas avec Cristiano", a-t-il assuré. Dans un message posté sur son compte Twitter, Ronaldo a lui valorisé le match de son pays. "Une victoire très importante dans notre parcours, beaucoup de fierté et de confiance dans ce groupe, beaucoup de force pour donner aux Portugais ce que nous désirons tant : des victoires et des performances convaincantes", a notamment mis en avant le capitaine du Portugal.