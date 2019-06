Matuidi: "Ronaldo me surprend tous les jours"

De passage ce jeudi en conférence de presse, Blaise Matuidi a commenté la performance de son coéquipier à la Juventus, Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé avec le Portugal contre la Suisse (3-1) en Ligue des champions.

"On se dit que c'est normal, parce que c'est Cristiano, et après on peut être surpris, parce qu'il n'est plus tout jeune, a réagi l'international français. Il me surprend tous les jours par sa capacité à se surpasser. Je vois ce qu'il fait au quotidien, et ce qu'il fait en match, c'est la conséquence d'un travail intensif au quotidien. Il est récompensé par son travail, au-delà du fait que c’est un génie du football."