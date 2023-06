Ligue des Nations : l’Espagne s'impose en finale

Après un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge pendant 120 minutes, les deux équipes ont été contraintes de se départager aux tirs au but. Finalement, c'est l'Espagne qui a remporté la victoire, mettant ainsi fin à une période sans succès depuis 2012, tout en privant la Croatie de son premier titre international.

Majer et Petkovic en échec

Malgré les efforts de la Croatie, qui s'est distinguée par sa détermination défensive, et d'une Espagne qui a souffert de lacunes dans la zone offensive, aucune des deux équipes n'a pu prendre l'avantage. La fatigue a eu un impact considérable sur les vingt-deux joueurs. Les deux équipes se sont alors affrontées lors de l'exercice redouté des tirs au but. Joselu, R. Hernandez, M. Merino et M. Asensio ont tous réussi leurs duels, donnant la balle de match à Aymeric Laporte après le loupé de Lovro Majer, mais le citizen a conduit les deux équipes en mort subite en frappant la barre. Unai Simon, impressionnant dans les cages, a réussi à arrêter le tir au but décisif de Petkovic, et c'est finalement Carvajal qui a porté le coup final, crucifiant les Vatreni. Les Espagnols prennent leur revanche après leur finale perdue face aux Bleus l'an passé.