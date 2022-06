En attendant une affiche intéressante entre l'équipe de France et le Danemark ce vendredi (20h45), plusieurs cadors européens faisaient leur entrée en lice dans cette édition 2022 de la Ligue des Nations. Dans la Ligue A, la soirée a été marquée par le derby ibérique qui opposait l'Espagne au Portugal. Traditionnellement riche en buts, à l'image du match nul très spectaculaire lors de la phase de poules de la Coupe du Monde 2018 (3-3), cette affiche a été plutôt décevante sur le plan technique, avec un match nul (1-1).

Ronaldo sur le banc

Dans cette rencontre assez saccadée, ce sont les hommes de Luis Enrique qui ont pris les devants grâce à une ouverture de score de Morata, à la limite du hors-jeu (1-0, 25e). Le Portugal a égalisé en seconde période sur un but de Horta, bien servi par Cancelo (1-1, 82e). Il est à noter que Cristiano Ronaldo a débuté ce match sur le banc - chose assez rare pour être soulignée. CR7 est entré à l'heure de jeu, sans parvenir à trouver le chemin des filets.



Dans les autres rencontres du soir, la République tchèque s'est imposée face à la Suisse (2-1), dans une rencontre très disputée. En Ligue B, Israël accueillait l'Islande, et les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (2-2). La Norvège d'Erling Haaland se déplaçait dans les Balkans, en Serbie. Le serial buteur de Manchester City a inscrit l'unique but de la rencontre (1-0). De son côté, la Suède s'est imposée 2 à 0 en Slovénie. Enfin, en Ligue C, l'Irlande du Nord s'est inclinée sur sa pelouse contre la Grèce (0-1).