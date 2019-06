Les Pays-Bas s’attaquent à Cristiano

La veille, à Porto, Cristiano Ronaldo avait illuminé la première demi-finale de la Ligue des nations de toute sa classe, en inscrivant un triplé pour éliminer, quasiment à lui tout seul, la Suisse (3-1). Jeudi soir, cette fois à Guimaraes, Néerlandais et Anglais se sont quittés sur le même score, mais après prolongation. Et avec un peu moins de frissons, aussi, même si les hommes de Ronald Koeman ont accéléré lors de cette demi-heure supplémentaire pour rejoindre « CR7 » en finale.

Comme mercredi, où les Suisses s’étaient vu accorder un penalty après utilisation de l’assistance vidéo, alors que les Portugais avaient continué l’action et auraient peut-être aussi mérité d’en obtenir un, la VAR a bien failli faire polémique. Lingard a ainsi cru redonner l’avantage aux siens à la 83e minute, mais M. Turpin a invalidé cette réalisation du Mancunien, en position de hors-jeu sur une ouverture de Barkley, même si ce n’était pas forcément très évident au vu des images.

De Ligt se rattrape

Le joueur de Chelsea était alors très inspiré, mais l’a beaucoup moins été en prolongation, avec une remise pour Pickford, interceptée par Depay, qui a servi Promes pour le but vainqueur et signé sa deuxième passe décisive de la soirée (3-1, 114e). Les Anglais avaient pourtant mieux débuté cette rencontre, et ouvert le score à la demi-heure de jeu, suite à un penalty de Rashford consécutif à une faute de De Ligt (0-1, 32e). Annoncé entre le Barça et le PSG, le capitaine de l’Ajax allait se rattraper en égalisant comme il sait si bien le faire, d’un coup de casque rageur sur un corner de Depay (1-1, 73e).

Le tempo s’emballait dans le dernier quart d’heure, mais personne n’arrivait à marquer, hormis Lingard, donc, sur ce but refusé (83e). Et c’est lors de la prolongation que les Oranje allaient faire la différence, en profitant, déjà, d’une grossière erreur adverse. Après une boulette de Stones, Pickford repoussait un tir de Depay sur Promes, dont la tentative était déviée dans ses propres filets par Walker (2-1, 97e). Et alors que les Bataves affronteront les Portugais pour la première finale de Ligue des nations de l’histoire, les Three Lions devront eux en découdre avec les Helvètes samedi.