Le retour fracassant de Ronaldo !

Après sa fin de saison très calme avec la Juventus - la formation turinoise ayant été éliminée de la Ligue des champions en quarts de finale par l’Ajax avant d’être sacrée championne d’Italie le 20 avril -, Cristiano Ronaldo fait un retour fracassant sur le devant de la scène. Le quintuple Ballon d’Or a inscrit un superbe triplé lors de la victoire du Portugal devant la Suisse (3-1), mercredi soir à Porto, en demi-finales de la Ligue des nations.

Ronaldo a véritablement sauvé les siens, car la formation de Fernando Santos a été particulièrement faible dans le jeu malgré le positionnement de Bernardo Silva en numéro 10 d’un milieu en losange. "CR7" a ainsi ouvert le score d’un coup franc fuyant (25e), avant de donner la victoire à son équipe en fin de match, d’une reprise imparable (88e) puis d’un enchaînement passements de jambes-crochet-frappe dans le petit filet opposé (90e). Du grand art à la finition.

Car c’est bien la Nati qui a été la meilleure équipe sur le terrain. Xherdan Shaqiri, visiblement peu fatigué par sa saison en tant que remplaçant de luxe à Liverpool, a été intenable et Haris Seferovic, le buteur prolifique du Benfica, n'a pas su convertir ses opportunités (14e ou 43e). Un penalty, accordé après le visionnage des images par M. Brych, a néanmoins permis aux Suisses d’égaliser en début de seconde période, grâce à Ricardo Rodriguez (57e).

Mais les visiteurs de l’Estadio do Dragao ont manqué d’un second souffle après l’heure de jeu et ont laissé les Portugais arracher la victoire sur une action anodine. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers devront se montrer aussi réalistes en finale, toujours à Porto, contre les Pays-Bas ou l’Angleterre, qui s’affrontent jeudi soir.