L’Allemagne se promène, l'Angleterre plonge

La logique a été plutôt respectée ce mardi lors de la dernière soirée de la Ligue des Nations. Les gros bras qui étaient de sortie ont répondu aux attentes, à l’exception de l’Angleterre. Totalement à la ramasse, les Three Lions se sont encore fait piéger par la Hongrie. Cette fois, c’est à domicile qu’ils ont chuté. Et lourdement qui plus est (0-4), abandonnant leurs derniers espoirs d’atteindre le Final Four. Roland Sallai a été leur principal bourreau, avec un doublé inscrit.

L’Allemagne retrouve la flamme

Dans leur groupe, le précieux sésame devrait revenir à l’Allemagne. La Mannschaft s’est emparée de la tête de la poule en étrillant l’Italie à domicile. Les hommes de Flick n’ont pas fait dans le détail face aux Azzurri qui les avaient pourtant accrochés lors du premier match. Ils se sont imposés 5 à 2, avec des réalisations signées Kimmich, Gundogan, Muller et Werner (doublé). Wilfried Gnonto et Alessandro Bastoni ont sauvé l'honneur des visiteurs et leur ont évité une lourde correction.

Parmi les autres belles affiches de la soirée il y avait le duel entre la Pologne et la Belgique. Les Diables Rouges ont été beaucoup moins flamboyants que lors de la première manche, mais ils ont quand même réussi à s'imposer (1-0). Michy Batshuyai a signé l’unique réalisation de la partie.

Les Pays-Bas gardent le cap

Les Belges sont sur une bonne dynamique, mais ils demeurent derrière les Pays-Bas dans leur poule. Les Bataves ayant, eux aussi, fait le plein de points. Sur leurs terres, ils ont dominé le Pays de Galles (3-2). Lang, Depay et Gakpo ont été les buteurs des Oranje.

Dans les autres matches de la soirée, on notera le score de parité entre l’Ukraine et l’Eire (1-1). La Bosnie-Herzégovine a réussi à prendre le meilleur sur la Finlande (3-2), tandis que le Monténégro a infligé une grosse correction à la Roumanie (3-0). Enfin, la Turquie a fait le travail contre la Lituanie (2-0).